Val di Fassa in Alto Adige: Emilio Talmon lancia il “referendum”

VAL DI FASSA - «Solo il ritorno alle radici, la riunificazione con la Provincia autonoma di Bolzano, può garantire un futuro proficuo e identitario ai Ladini di Fassa». Lo scrive Emilio Talmon, presidente di Autonomia ladina Dolomites, nel documento che annuncia il «referendum orientativo esplorativo” per la richiesta di aggregazione alla Provincia autonoma di Bolzano degli storici Comuni Ladini della Val di Fassa: Canazei, Campitello, Mazzin, Pozza, Vigo e Soraga, i quali appartenevano fino al 1923 al Principato vescovile di Bressanone».

«È dal 2007 che combatto per questo - dice Talmon - La storia recente ci insegna che la politica del Trentino non dimostra l’interessamento necessario per una tutela efficace dei ladini di Fassa, abbiamo il diritto sacrosanto di riunirci con gli altri ladini». Cita il libro "Kann Südtirol Staat" (Può diventare il Sudtirolo uno Stato?) in cui viene spiegato come potrebbe l'Alto Adige staccarsi dal Trentino.

«Per questo vogliamo acquisire i risultati del referendum e consegnarli ai comuni interessati che possono appropriarsi del risultato del referendum e fare una delibera con la richiesta di aggregazione alla Provincia Autonoma di Bolzano. Una tantum, come avevano proposto i cinque comuni di Fassa nel 1972. In subordine, i Comuni possono proporre un autonomo referendum avente identico scopo e quesito».

Talmon ha inviato le lettere nelle case da Soraga a Penia, cercando di raggiungere 5.200 persone. Al suo interno il libretto e il qr-code dal quale si può accedere al sondaggio, indicando il Comune di appartenenza e rispondendo “sì” o “no”, alla domanda “Vuoi che la Val di Fassa passi all'Alto Adige Südtirol?”. A. O.