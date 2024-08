Si scontra in bici con un Suv: grave una donna di 54 anni a Tesero

TESERO. È stata portata al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento in gravi condizioni una donna di 54 anni che si è scontrata in bicicletta contro un’auto. Lo scontro è avvenuto in val di Fiemme, poco dopo le 17.30 di oggi, lungo la strada provinciale 215.

La vittima dell’incidente, una donna del posto, stava scendendo lungo la strada in direzione di Tesero, a bordo della sua bicicletta, quando, in una curva, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un’auto che procedeva in direzione opposta. Inevitabile l’impatto. Alla guida dell'auto una ragazza di 23 anni, anche lei fiemmese.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri di Cavalese, i vigili del fuoco di Tesero e i sanitari di Trentino Emergenza, giunti in elicottero.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: la ferita è stata stabilizzata e quindi portata d’urgenza, in elicottero, all’ospedale Santa Chiara di Trento.