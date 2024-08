Inciampa sul sentiero e cade per tre metri: ferito un escursionista di 71 anni

TRENTO. È stata una giornata impegnativa, quella di oggi, per il Soccorso alpino trentino, complice il gran numero di turisti presenti in montagna, alla ricerca del fresco. L’ennesimo intervento è avvenuto in val di Fassa, nel gruppo del Catinaccio, lungo uno dei sentieri più battuti delle Dolomiti, quello che dal rifugio Vajolet porta al rifugio Re Alberto, alla base delle Torri.

Vittima di un incidente è stato un escursonista milanese di 71 anni, che è inciampato sul entiero ed è poi caduto per tre metri, battendo la testa.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivati gli uomini della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cavalese con un trauma cranico.