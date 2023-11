Sci, in val Fassa si parte il 2 dicembre

TRENTO. Partirà sabato 2 dicembre la stagione sciistica della val di Fassa, che conta 210 chilometri di tracciati sviluppati nei comprensori di val di Fassa - Carezza e Alpe Lusia - San Pellegrino. Nel corso della stagione invernale alle porte la val di Fassa ospiterà anche alcune competizioni sportive.

Dal 24 al 25 febbraio la pista "La volata" della Ski area San Pellegrino ospiterà due gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile. Tra i nomi delle atlete che parteciperanno alle competizioni, ci sono quelli della statunitense Mikaela Shiffrin, della svizzera Lara Gut Behrami, della valdostana Federica Brignone e della bergamasca Sofia Goggia.

Pochi giorni dopo, il 28 gennaio, si svolgerà invece la 51/a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa, mentre il 1° e il 2 marzo nella Ski area di San Pellegrino passerà la Coppa Europa di skicross.

Il 22 marzo si terrà in val di Fassa la Sellaronda Skimarathon, la più famosa gara di sci alpinismo su pista a coppie in notturna. Dal 28 dicembre all'8 marzo, in ogni area sciistica della valle sono in programma otto appuntamenti, dal titolo "Trentino ski sunrise", dedicati allo sci all'alba. Tra gennaio a marzo, invece, verranno proposte quattro "Enrosadira time", per scoprire, muniti di ciaspole, la conca Fuciade, il San Pellegrino e il Sass Pordoi assieme a una guida alpina.

A fine stagione sono previsti anche degli appuntamenti dedicati alla musica. Dall'8 al 17 marzo si svolgerà "Dolomiti ski jazz", con oltre 20 concerti, jam session e street parade.