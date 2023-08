Paura a Malga Bocche, escursionista colpito da un fulmine: salvo

MOENA. Un escursionista è stato colpito da un fulmine nel primo pomeriggio di oggi, giorno di Ferragosto, sul sentiero che porta a malga Bocche, sopra a Moena, in Val di Fassa. Tutto è avvenuto alla presenza dei familiari dell’uomo, i quali hanno allertato Trentino Emergenza. Erano da poco passate le 13: sul posto è arrivata l’equipe sanitaria del 118, con rianimatore, che ha prestato le prime cure all’escursionista. Fortunatamente il ferito se l’è cavata con lesioni non preoccupanti: evidentemente non è stato raggiunto in pieno dalla scarica.

L’uomo era cosciente e in condizioni generali buone. E’ stato trasportato comunque all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.

Anche in una giornata all’insegna del bel tempo come oggi i rischi di andare in montagna non vanno trascurati. Basta poco perché il meteo cambi e si abbattano fulmini, che possono risultare letali. Sempre importante è quindi la prudenza e l’attenzione nell’affrontare i tragitti, come pure un abbigliamento adeguato.