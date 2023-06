Moto fuori strada contro il guard-rail al passo Lavazè: gravissima una donna

TRENTO. Una donna di 54 anni è stata ricoverata all'ospedale Santa Chiara, in codice rosso, a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto verso le 16 di oggi, giovedì 8 giugno, in valle di Fiemme.

Una moto è uscita di strada schiantandosi contro il guard-rail mentre percorreva la strada del passo Lavazè, nel territorio comunale di Ville di Fiemme.

Sul posto sono intervenute per i primi soccorsi due ambulanze e l'elicottero di Trentino Emergenza. A supporto, oltre alle forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi, anche i vigili del fuoco volontari di Varena.

Secondo le prime informazioni, a bordo della moto si trovavano due persone e una di loro è stata trasferita in volo all'ospedale Santa Chiara, dove si troverebbe in condizioni gravissime.

Nell'incidente, avvenuto mentre nella zona pioveva, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

La seconda persona a bordo della moto ha riportato conseguenze minori.