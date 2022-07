Incidente con il parapendio sul Col Rodella, veronese di 64 anni portato all’ospedale di Cavalese

CAVALESE. Un uomo di 64 anni residente a Verona è stato invece coinvolto attorno alle ore 11 di oggi, 17 luglio, in un incidente con il parapendio sul Col Rodella. Dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112, il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero per il recupero.



Una volta individuato il pilota, precipitato in prossimità del decollo per un errore di impostazione dello stesso, l'equipe medica è stata sbarcata poco distante dal target, in una zona pianeggiante.



Il ferito è stato condizionato su tavola spinale, elitrasportato in piazzola a Canazei e portato all'ospedale di Cavalese.