Intervento dell’elicottero ieri pomeriggio a Soraga per soccorrere un uomo sbalzato da una pala, finita nel campo sottostante. L’incidente è avvenuto lungo la passeggiata che da Soraga porta a Moena, verso le 14.30. Forse per una manovra errata (la strada è stretta in quel punto) due ruote sarebbero finite fuori dalla carreggiata causando il ribaltamento del mezzo. L’uomo che era alla guida è stato sbalzato finendo sul terreno: ha riportato traumi di media gravità ed era cosciente. La centrale operativa di Trentino Emergenza ha inviato sul posto due ambulanze e l’elicottero, che è atterrato grazie all’ausilio dei vigili del fuoco di Soraga in un campo vicino. L’uomo soccorso, 60 anni, è un volto noto in tutta la valle per il suo impegno nel volontariato.