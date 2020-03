Infortunio nel bosco ieri mattina attorno alle 10.30 a Predazzo. Un uomo di 43 anni è rimasto ferito nel corso delle operazioni di disboscamento in una delle zone colpite da Vaia.



L’allarme in località Fessuraccia, sopra Mezzavalle, dove stava lavorando un gruppo di boscaioli. Per cause in corso di accertamento uno degli uomini impegnati nel taglio piante è rimasto ferito durante le operazioni.



Data la zona impervia, sentiti i vigili del fuoco volontari di Predazzo, la centrale operativa di Trentino Emergenza ha mandato sul posto l’elicottero con il medico rianimatore. Sono intervenuti anche alcuni uomini del soccorso alpino di Moena. Il ferito, cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.