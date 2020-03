Tampone positivo anche per un’anziana di 75 anni trattata all’ospedale di Cavalese, in Trentino. salgono così a 11 i casi accertati di Coronavirus.

La donna anziana, nella tarda serata di ieri, si è recata al pronto soccorso a seguito di un trauma da caduta. I sanitari però, a conoscenza del quadro clinico della signora, hanno fatto ulteriori accertamenti che hanno portato ad individuare la presenza di una polmonite: da qui l’effettuazione del tampone, come disposto dal protocollo dell’Azienda sanitaria provinciale, che ha dato esito positivo.

La paziente - che presto sarà trasferita al reparto malattie infettive dell’ospedale Santa Chiara a Trento - vive da sola e la ricostruzione dei suoi movimenti recenti fa ritenere basse le probabilità che possa aver diffuso il contagio. Sono comunque in corso approfondimenti. Gli accertamenti proseguono anche per ricostruire i contatti del soggetto roveretano risultato positivo con ogni probabilità a seguito di attività professionali svolte nella zona di Milano.

LEGGI ANCHE: TRE NUOVI CASI IN TRENTINO, L'ANNUNCIO DI FUGATTI