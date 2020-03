Ci sono tre nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino, che portano a 10 il totale, ha annunciato poco fa dall'assessore Stefania Segnana, con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nell'aggiornamento giornaliero.

Un caso a Trento è quello di una donna, sarebbe legato a quelli della comitiva di anziani in gita con la parrocchia ad Assisi, e quindi all'anziana di 83 anni ed a suo fratello, risultati positivi nei giorni scorsi. La donna era già in quarantena, ed è a casa sua, in buone condizioni.

Un caso a Cles Si tratta di un uomo di 41 anni che si è presentato al Pronto Soccorso di Cles, in isolamento da subito. Il tampone è stato eseguito subito, e stavolta "non abbiamo dovuto mettere nessuno del personale in quarantena". Il tampone è risultato positivo. E' in quarantena anche la moglie, mentre l'uomo è al Reparto Infettivi di Trento. Sta bene, non è grave. Per il dirigente Bordon "Dall'inchiesta epidemiologica, non abbiamo relazioni fra questo caso e quello della Paganella. Ma certo che in questo momento, l'afflusso di turisti in zone sciistiche comporta dei rischi".

Un nuovo caso a Rovereto riguarderebbe un uomo di 60 anni, e sono in corso gli accertamenti sui suoi contatti e movimenti delle ultime settimane. E' ricoverato al Santa Chiara di Trento. Era stato il 20 febbraio a Milano, poi il 5 marzo si è presentato al Pronto Soccorso di Trento con sintomi di polmonite.

Fugatti: «Non ci sono circolazioni virali sul territorio trentino. Ciò che accade però intorno a noi non può non preoccuparci, e cercare quelle formule preventive sul nostro territorio e che ci pare che abbiano finora una buona efficacia. Ben sapendo che la “capacità di frenata” è sempre minore».

In totale, è stato spiegato dal dottor Bordon, dirigente dell'Azienda Sanitaria trentina, ci sono circa 100 persone in osservazione fra chi è in quarantena a casa propria."Tutti sono seguitio dalla rete di continuità assistenziale" - quindi dai medici di base - in contatto con i reparti ospedalieri e l'Azienda stessa.

ANZIANI A RISCHIO - Quindi «Il messaggio che ci sentiamo di dare è di una particolare attenzione al mondo degli anziani ultra-75 anni, che abbiano un attento controllo dei loro contatti e spostamenti, che non vadano in luoghi affollati, perché i soggetti più a rischio sono gli anziani. Agli anziani trentini diciamo di avere una particolare attenzione al loro stili di vita».

ALLARME IMPIANTI E LOCALITA’ SCIISTICHE -. Fugatti: «Con la chiusura delle scuole, accadrà che ci saranno spostamenti verso i luoghi di villeggiatura in Trentino. Questi spostamenti comportano che nelle zone sciistiche ci saranno forti affollamenti in certi momenti e situazioni. Il rischio è che questi forti affollamenti che non rispetterebbero le direttive delle distanze, ci siano persone che in totale buona fede (non da zone rosse) arriveranno qui. Qui deve essere particolarmente attenzionata la normativa. Riguarda le file agli impianti di sci, la presenza in luoghi di ritrovo come discoteche serale, e lì sicuramente la prevenzione deve essere maggiore. Lo diciamo per le nostre categorie turistiche: oggi non rispettare le regole fa rischiare tutto il Trentino».

NUMERO CHIUSO SUGLI IMPIANTI DI SCI? Ci saranno quindi regola per skilift, funivie e impianti? No. Fugatti ha detto: «Raccomandiamo attenzione; al momento non abbiamo situazioni di rischio così forti, quindi ci limitiamo a dire con forte senso di responsabilità che gli operatori turistici devono capire il rischio che si corre. Quindi l’attenzione alle direttive che noi abbiamo emanato. Ma in Trentino al momento zone a rischio no nne esistono».

CASE DI RIPOSO - Segnana spiega che Upipa intende attenersi alle linee guida ministeriali e non a quelle provinciali. «Noi invece si prevedeva l’accesso di almeno una persona al giornoi per anziano, contrtollata e non proveniente da aree a rischio. Molti ci stann oscrivendo “se io non vado da mia mamma, lei non mangia”. Le nostre linee guida volevano garantire l’assistenza familiare o di una badante, e questa era la nostra attenzione. Rispettiamo l’attenzione che Upipa e Spes hanno, loro dicono “piuttosto che avere contagi all’interno, fermiamo le visite”. Noi invece - ha detto Segnana - volevamo che verificassero caso per caso chi entrava. Li incontreremo oggi stesso».

Per Fugatti però è chiaro che la competenza è della Provincia, non dello Stato.

IL VIDEO DELL'ANNUNCIO