ASIAGO. Un gesto di grande senso civico da parte di tre giovanissimi ha conquistato l'apprezzamento del presidente del Consiglio regionale veneto, Luca Zaia. Protagonisti della vicenda sono Alessandro, Lorenzo e Filippo, di 16 e 17 anni, che nella giornata di oggi, 4 agosto, hanno trovato un portafogli abbandonato dietro una panchina del Parco Millepini di Asiago.

I tre ragazzi, pensando alla persona che aveva perso il portafogli, hanno deciso di non ignorare il ritrovamento e si sono recati immediatamente presso la Guardia di Finanza, consegnando quanto trovato affinché potesse essere restituito al legittimo proprietario.

Luca Zaia sui social: «Che il loro esempio possa essere di ispirazione per tanti giovani e ricordarci che anche una piccola azione può fare la differenza. Complimenti ragazzi, il Veneto è orgoglioso di voi».