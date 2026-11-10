ASIAGO - Un cacciatore di 55 anni, residente ad Asiago, è stato trovato senza vita in un bosco del capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni, in località Turcio, nei pressi del campo da golf, in una zona poco frequentata.

A dare l’allarme sono stati alcuni escursionisti, che hanno notato l’uomo riverso a terra con il fucile accanto. Sul posto è arrivata un’ambulanza dal vicino ospedale e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente da qualche ora.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Asiago, che hanno avviato i primi accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore improvviso.