CORTINA D’AMPEZZO. Non riuscivano più a contattarlo e l’applicazione utilizzata per seguirne l’itinerario continuava a indicare la sua posizione ferma nello stesso punto. È stato questo a far scattare l’allarme dei familiari di un escursionista italiano di 63 anni, trovato poi senza vita sulle Tofane.

I parenti hanno contattato i Carabinieri, che verso le 16.20 hanno attivato la Centrale del 118. Raccolte tutte le indicazioni utili, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è diretto verso la Tofana di Dentro per avviare le ricerche dall’alto.

Durante la prima rotazione, sotto il tracciato che dalle creste di Cima Formenton conduce verso il Bivacco Baracca degli Alpini, i soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo in un canale, circa 70 metri più in basso rispetto al percorso. Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati calati nelle vicinanze con il verricello, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ottenuto il nulla osta della magistratura, la salma del 63enne è stata recuperata dall’elicottero e trasportata alla piazzola del Codivilla, dove erano presenti le squadre del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza.