PEDAVENA. Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, a Pedavena, nel Bellunese, dove un pilota di parapendio di 47 anni, di nazionalità tedesca, è precipitato al suolo in località Col Melon. L'allarme è scattato poco prima delle 13, dopo che alcune persone di passaggio hanno notato la vela del parapendio impigliata in un albero, a pochi metri dalla strada che conduce agli impianti del Monte Avena.

La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto. L'elicottero dell'elisoccorso ha raggiunto la zona e l'équipe medica, insieme al tecnico di elisoccorso, è atterrata in un prato nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Il 47enne era già stato raggiunto e assistito dal personale sanitario dell'ambulanza di Feltre.

Le condizioni dell'uomo sono apparse gravi a causa del politrauma riportato nella caduta. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure urgenti sul posto, quindi lo hanno trasferito a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale di Treviso, dove è stato preso in carico per le cure necessarie.

Restano da chiarire la dinamica e le cause della caduta, avvenuta nella zona di Col Melon. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulle condizioni del pilota, rimasto ferito gravemente nell'impatto.