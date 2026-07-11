BELLUNO. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella notte tra il 10 e l’11 luglio in un incidente in moto avvenuto alla periferia di Belluno. La vittima, residente in città, è deceduta dopo una caduta autonoma mentre percorreva una strada della zona.

Secondo la ricostruzione della Polizia stradale, il giovane avrebbe perso il controllo della motocicletta, finendo fuori dalla carreggiata e andando a schiantarsi contro un palo a bordo strada.

L'impatto è stato violentissimo e per il 17enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del Suem 118, arrivati sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Tra le possibili cause dell'incidente viene presa in considerazione anche la pioggia che stava cadendo in quel momento: l'asfalto bagnato potrebbe aver ridotto l'aderenza degli pneumatici, contribuendo alla perdita di controllo del mezzo. Le verifiche sulla dinamica sono comunque in corso.