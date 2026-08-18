AGORDO. Una donna di 65 anni residente a Limena, in provincia di Padova, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, dopo essere precipitata mentre scendeva lungo la via normale del Monte Agner. L’escursionista stava rientrando dalla cima insieme al marito e a un’amica.

L’allarme è scattato attorno alle 16. È stata l’amica a contattare il 118 e a chiedere aiuto. La 65enne stava procedendo davanti ai due compagni quando, improvvisamente, è stata vista ruzzolare e scomparire nel canale roccioso sottostante.

Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalla nebbia. Dopo aver fatto campo base al Rifugio Scarpa, Falco 2 ha atteso l’apertura di un varco tra le nuvole per riuscire a salire in quota. A circa 2.480 metri di altitudine l’equipaggio ha individuato il marito della donna, che nel frattempo era riuscito a raggiungerla circa 80 metri più in basso rispetto al punto della caduta.

La 65enne è stata immediatamente recuperata dall’eliambulanza e trasportata al Rifugio Scarpa. Qui medico e infermiera hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e non è rimasto che constatarne il decesso.

L’elicottero è quindi tornato in quota per recuperare il marito e, con una seconda rotazione, l’amica che era rimasta ferma sul sentiero. Entrambi sono stati issati a bordo utilizzando un verricello di 40 metri e successivamente sbarcati al Rifugio Scarpa.

I due sono stati poi accompagnati a valle dal personale del Soccorso Alpino di Agordo, arrivato al rifugio insieme ai Carabinieri. Al termine delle operazioni, la salma della donna è stata affidata al carro funebre.