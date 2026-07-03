CORVARA. Tutto è pronto per la 39ª edizione della Maratona dles Dolomites - Enel, la storica granfondo che domenica 5 luglio porterà sulle strade dell'Alta Badia circa 8.000 ciclisti provenienti da decine di Paesi. Un appuntamento che unisce sport, promozione del territorio e attenzione all'ambiente, attraversando alcuni dei passi più spettacolari delle Dolomiti.

Anche quest'anno Enel sarà title sponsor della manifestazione, confermando una collaborazione iniziata nel 2008 come partner e consolidata dal 2011. Per il gruppo guidato da Flavio Cattaneo, l'evento rappresenta un'occasione per rafforzare il legame con i territori e promuovere un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle comunità locali.

La gara si svolgerà nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, seguendo un'organizzazione che negli anni ha introdotto numerose misure per ridurre l'impatto ambientale. Tra queste figurano l'impiego di mezzi elettrici al seguito della corsa, i Green Angels in e-bike, la riduzione della plastica monouso e una gestione attenta della raccolta dei rifiuti.

Enel sarà presente anche all'interno del Maratona Village con uno spazio dedicato all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica e alle fonti rinnovabili. Per l'azienda il ciclismo rappresenta un simbolo di determinazione, lavoro di squadra e capacità di affrontare le sfide della transizione energetica.

La partenza è fissata alle 6.30 da La Villa, mentre l'arrivo sarà a Corvara. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi: il Lungo di 138 chilometri con 4.230 metri di dislivello, il Medio di 106 chilometri con 3.130 metri di dislivello e il Sella Ronda di 55 chilometri con 1.780 metri di dislivello. Il tracciato attraverserà i passi Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola, completamente chiusi al traffico per l'occasione.

Tra gli iscritti figurano anche personaggi noti del mondo dello sport, tra cui il campione della MotoGP Jorge Martín e l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli. L'edizione 2026 è dedicata al tema "Pax", un messaggio che richiama il valore della pace e la capacità dello sport di unire persone provenienti da tutto il mondo.