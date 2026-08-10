LAMON. Arrivano le risorse necessarie per far fronte all'aumento dei costi della galleria Pala Rossa, lungo la statale 50 “del Grappa e del Passo Rolle”. La maggiore spesa, pari a oltre 6,7 milioni di euro e legata al rincaro dei materiali, sarà sostenuta interamente da Anas.

La novità è contenuta in un'appendice al protocollo sottoscritto nel 2022 tra Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia di Belluno, Anas e Veneto Strade. L'aggiornamento dell'accordo punta a garantire la continuità di un cantiere già avviato, evitando che l'incremento dei prezzi possa incidere sull'avanzamento dell'opera.

L'intesa diventerà esecutiva dopo la firma di Anas. A sottoscriverla per il Veneto, su delega del presidente Alberto Stefani, è stato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Zecchinato. I lavori restano affidati a Veneto Strade, che svolge il ruolo di soggetto attuatore.

L'obiettivo è portare a termine la galleria Pala Rossa secondo il programma previsto. L'intervento sulla statale 50 è considerato importante sia per aumentare la sicurezza della circolazione sia per migliorare i collegamenti stradali tra Veneto e Trentino.