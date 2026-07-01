CHIES D'ALPAGO. I Vigili del Fuoco di Belluno sono intervenuti alle 8.15 di oggi, mercoledì 1 luglio, in località Cate, nel comune di Chies d'Alpago, per recuperare due cuccioli di cane abbandonati. A lanciare l'allarme è stato il gestore di un vicino agriturismo.

La squadra, partita dalla sede centrale di Belluno, ha individuato i due animali in località Cava Marera. Uno dei cuccioli era finito all'interno di un pozzetto profondo circa due metri.



Lieto fine per due cuccioli di cane abbandonati, recuperati nella mattinata di oggi, mercoledì 1 luglio, dai Vigili del fuoco di Belluno in località Cate, nel comune di Chies d'Alpago.Uno dei cuccioli era precipitato all'interno di un pozzetto profondo circa due metri. I soccorritori si sono calati utilizzando uno spezzone di scala, riuscendo a raggiungere e recuperare l'animale senza conseguenze.

Per raggiungere l'animale, i pompieri si sono calati nel pozzetto utilizzando uno spezzone di scala, riuscendo a recuperarlo e a riportarlo in superficie senza conseguenze.

I due cuccioli, apparsi in buone condizioni di salute, sono stati affidati temporaneamente al gestore dell'agriturismo. Nelle prossime ore saranno trasferiti al canile sanitario competente per gli accertamenti e le verifiche del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 9.35.