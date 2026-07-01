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CHIES D'ALPAGO. I Vigili del Fuoco di Belluno sono intervenuti alle 8.15 di oggi, mercoledì 1 luglio, in località Cate, nel comune di Chies d'Alpago, per recuperare due cuccioli di cane abbandonati. A lanciare l'allarme è stato il gestore di un vicino agriturismo.
La squadra, partita dalla sede centrale di Belluno, ha individuato i due animali in località Cava Marera. Uno dei cuccioli era finito all'interno di un pozzetto profondo circa due metri.
Per raggiungere l'animale, i pompieri si sono calati nel pozzetto utilizzando uno spezzone di scala, riuscendo a recuperarlo e a riportarlo in superficie senza conseguenze.
I due cuccioli, apparsi in buone condizioni di salute, sono stati affidati temporaneamente al gestore dell'agriturismo. Nelle prossime ore saranno trasferiti al canile sanitario competente per gli accertamenti e le verifiche del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 9.35.