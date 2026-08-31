CORTINA D’AMPEZZO. Sono in corso sul Monte Lavinores, nelle Dolomiti d’Ampezzo, le ricerche di un escursionista di 67 anni di Bologna di cui non si hanno più notizie dalla notte. Nelle operazioni è impegnato anche l’elicottero della Guardia di finanza decollato da Bolzano, che sta sorvolando la zona assieme agli altri mezzi aerei mobilitati per individuare l’uomo.

L’allarme è scattato questa mattina, 31 agosto, attorno alle 5.30, dopo il mancato rientro dell’escursionista. Ieri sera il 67enne aveva contattato la moglie spiegandole che stava rientrando dalla Cengia del Lavinores, ma che si era attardato e con ogni probabilità avrebbe trascorso la notte all’aperto.

La donna era riuscita successivamente a sentirlo ancora. L’ultimo contatto risale alle 2 circa della notte. Da quel momento non è stato più possibile parlare con lui: il cellulare continua a suonare libero, ma senza risposta. La sua automobile è stata trovata ancora parcheggiata alla partenza dei sentieri, elemento che ha concentrato le ricerche nell’area del Lavinores.

Sul campo sono impegnate una cinquantina di persone, tra Soccorso alpino di Cortina, Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Dall’alto stanno operando l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, quello dei Vigili del fuoco e il mezzo dell’Air Service Center convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Alle ricerche partecipano inoltre tre unità cinofile del Cnsas e dei Vigili del fuoco.