BORSO DEL GRAPPA. Due parapendii si sono scontrati in volo sopra i Prati di Borso, sul Monte Grappa, precipitando nel bosco e lasciando i rispettivi piloti sospesi tra gli alberi a circa dieci metri d'altezza. L'incidente è avvenuto oggi, venerdì 16 ottobre, poco prima delle 13.15. Coinvolti una donna tedesca di 43 anni e un uomo di 35 anni della Repubblica Ceca.

L'allarme è scattato alle 13.15, quando la Centrale del 118 di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Dopo la collisione, le due vele si erano aggrovigliate, finendo tra i rami. Una squadra di soccorritori ha raggiunto il luogo dell'incidente e, utilizzando tecniche di treeclimbing, è riuscita a risalire gli alberi, mettere in sicurezza i due piloti e calarli a terra uno alla volta.

La 43enne tedesca è uscita illesa dall'incidente, mentre il 35enne ceco ha riportato un taglio alla testa e un trauma a una caviglia, con dolori tali da impedirgli di camminare. Dopo le prime cure, i soccorritori lo hanno sistemato su una barella e trasportato per circa cento metri in salita, fino a raggiungere i mezzi di soccorso.

Da lì l'uomo è stato accompagnato sulla strada, dove lo attendeva un amico in automobile. Il pilota ha infatti rifiutato il trasporto in ambulanza. Le due vele rimaste impigliate tra gli alberi sono state successivamente recuperate da una guida alpina inviata dal Consorzio Vivere il Grappa.



(foto Soccorso Alpino e Speleologico Veneto)