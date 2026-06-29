PHOTO
CIBIANA DI CADORE. Il Comune di Cibiana di Cadore, nel Bellunese, resta senza amministrazione a poco più di un mese dalle elezioni. La maggioranza guidata dal sindaco Matteo Posa, eletto lo scorso 25 maggio, ha infatti deciso di dimettersi in blocco.
La decisione sarà illustrata nel dettaglio alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma domani. Posa era stato eletto con 153 voti, superando nettamente gli altri due candidati.
Secondo il sindaco, all'origine delle dimissioni c'è la grave carenza di personale all'interno della struttura comunale. "Mancano le basi fondamentali per mandare avanti il Comune", ha spiegato, sottolineando come gli uffici siano sostenuti da dipendenti presenti solo per pochi giorni alla settimana o in servizio a scavalco.
Proprio per questa situazione, dopo l'insediamento non erano stati nominati né il vicesindaco né un secondo assessore, in attesa di verificare un possibile rafforzamento dell'organico. Posa ha comunque precisato che, qualora venissero assegnati almeno due o tre dipendenti a tempo pieno, potrebbe valutare un ripensamento, pur evidenziando che servirebbe tempo per riportare la macchina amministrativa a un funzionamento regolare.