SCHIO (VI) - Era sceso nel bosco a cercare funghi, mentre la moglie lo aspettava sulla strada. Una caduta tra le rocce di un torrente in secca si è conclusa con un intervento di elisoccorso sul Monte Magrè, sopra Schio, nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre.

Protagonista dell’incidente un fungaiolo di 69 anni di Marano Vicentino, che si trovava in località Ronchi. Arrivato sul greto del torrente, l’uomo è inciampato ed è ruzzolato per un paio di metri, riportando una ferita alla testa e traumi al fianco e a una spalla.

A dare l’allarme è stata la moglie. Attorno alle 16.20 la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Schio. Ricevute le coordinate del punto, una squadra ha raggiunto la donna, che attendeva sul posto. Sei soccorritori sono poi scesi fino all’infortunato per prestargli la prima assistenza.

Nel frattempo è arrivato l’elicottero di Treviso Emergenza. Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati calati con un verricello di 50 metri e hanno prestato le prime cure al ferito. Una volta sistemato in barella, il 69enne è stato recuperato a bordo e trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa.