BELLUNO. Il caso di un bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus sotto la neve a Vodo di Cadore (Belluno) costringendolo a camminare per sei chilometri è oggetto di una interrogazione parlamentare d di Elisabetta Piccolotti (Avs). "Quanto accaduto è gravissimo e inaccettabile. Un bambino di 11 anni diretto a scuola è stato fatto scendere dall'autobus e ha percorso sei chilometri a piedi, sotto la neve e con temperature sotto lo zero, perché sprovvisto del biglietto da 10 euro previsto per la linea 30 Calalzo-Cortina.Un aumento tariffario introdotto, indipendentemente dalla lunghezza della tratta, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026".

"Ma stiamo scherzando? Lasciare un minore in queste condizioni - prosegue la deputata rossoverde della Commissione Cultura alla Camera - non è solo disumano ma anche molto pericoloso. Le politiche legate alle Olimpiadi non possono ricadere in nessun modo sulla sicurezza delle persone e dei più piccoli. Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Valditara: riteniamo urgente un suo intervento affinché episodi simili non si ripetano più e perché valuti lo stanziamento di risorse per la gratuità dei trasporti scolastici. Il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti - conclude Piccolotti - deve essere garantito sempre."