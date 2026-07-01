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BELLUNO. Alcuni turisti hanno occupato la piazzola dell'elisoccorso per prendere il sole, ritardando la partenza di un intervento del Suem 118 diretto a soccorrere una persona in difficoltà in montagna.
L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Belluno. L'equipaggio dell'elicottero in servizio dalla base di Treviso, ha dovuto attendere che le persone liberassero l'area, nonostante il rumore del velivolo in avvicinamento.
Dopo l'accaduto, il Soccorso Alpino Veneto ha ricordato che le elisuperfici non sono aree di sosta ma spazi indispensabili per le emergenze: mantenerle sempre sgombre significa non rallentare operazioni in cui anche pochi minuti possono essere decisivi.