BELLUNO. Un nuovo percorso formativo dedicato all’intelligenza artificiale e alla digitalizzazione punta a trattenere i giovani sul territorio e a rispondere alla richiesta di personale qualificato da parte delle imprese. È il corso Its Digital per Artificial Intelligence Developer and Data Analyst, presentato a Belluno da Confindustria Belluno Dolomiti e dalla Fondazione Its Digital Academy “Mario Volpato”.

Il progetto nasce in un territorio fortemente industrializzato, ma alle prese con la difficoltà di reperire tecnici specializzati. Secondo i dati della Camera di Commercio, meno del 30% dei laureati bellunesi torna in provincia dopo gli studi, mentre oltre la metà delle aziende segnala difficoltà nel trovare profili tecnici adeguati.

Il nuovo corso, della durata di due anni, sarà costruito insieme alle imprese e alternerà lezioni, attività nei laboratori e tirocini aziendali. L’obiettivo è formare figure capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica nei settori della manifattura, del marketing, della finanza e dell’industria 4.0.

Gli Its garantiscono un forte collegamento con il mondo del lavoro: il 90% degli studenti trova un’occupazione entro sei mesi dal diploma. Il percorso prevede inoltre il riconoscimento di 60 crediti formativi per chi sceglierà poi di proseguire gli studi universitari.

Il primo appuntamento sarà a ottobre con un open day rivolto agli studenti. Le iscrizioni e le selezioni sono previste per luglio 2027, mentre l’avvio delle lezioni è fissato per ottobre dello stesso anno.