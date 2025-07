Altra frana in Cadore, chiusa la statale di Alemagna: deviazione per Cortina d'Ampezzo

Dolomiti

È accaduto la notte scorsa, lunedì 30 giugno, nel territorio comunale di San Vito, lo stop all'altezza di Dogana Vecchia mentre si lavora per rimuovere il materiale. Ieri sera anche l'arco dolomitico e prealpino bellunese è stato colpito da forti temporali e nubifragi. Maltempo ieri fra pomeriggio e notte anche in Trentino e in Alto Adige, i disagi maggiori nella zona di Vipiteno

MONTAGNA Nuova frana sulla Croda Marcora: San Vito Cadore avvolto dalla polvere