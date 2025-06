Marmolada: dopo il diniego, ora la Provincia ha dato l'ok ai teli sul ghiacciaio

Dolomiti

La società degli impianti di risalita aveva fatto ricorso dopo il no della commissione di coordinamento all'intervento per conservare la neve su due piste. Un rifiuto motivato con la necessità della sottoscrizione dell'accordo di programma fra Trentino e Veneto, ma per il Consiglio di Stato non serve la firma in caso di strutture esistenti

