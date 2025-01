Valanga sotto passo Venegiota, travolto uno scialpinista

Dolomiti / Allarme

Soccorso dall'elicottero di Belluno e portato in ospedale un trentenne che faceva parte di una comitiva di francesi nella zona del passo Valles, in comune di Falcade, vicino al confine trentino: la slavina si è abbattuta in un canalone, salvi gli altri sette turisti. Altra valanga a 200 metri dalle piste del Pordoi, nessuna persona coinvolta. Il pericolo anche oggi resta marcato

FASSA Doppia valanga in zona Ciampac: ferito un giovane sciatore

ALTO ADIGE Durante un fuoripista causano una valanga e scappano

MERANO Valanga sul monte Ivigna: due scialpinisti estratti dalla neve