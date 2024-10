Coro di no alla diga sul Vanoi: affollata manifestazione a Lamon con delegazioni trentine

TRENTO. All'indomani delle dichiarazioni del presidente del Veneto Luca Zaia che segnano una netta presa di distanza dal progetto ("non ci sono certezze sulla sicurezza"), oggi pomeriggio, sabato 5 ottobre, a Lamon (Belluno) è scattata la grande manifestazione contro l'iniziativa del consorzio di bonifica Brenta (Padova) per costruire una diga e un bacino idrico sul torrente Vanoi, ai fini irrigui nelle coltivazioni di pianura.

Sono diverse centinaia le persone che si sono ritrovate in piazza, oggi, per ribadire un convinto no alla grande opera.

Le popolazione e gli enti territoriali di questo angolo delle Alpi, fra le province di Belluno e di Trento, si sono ben presto attivati per opporsi a un progetto ritenuto pericoloso e inaccettabile, in una fragile area di montagna.

Un nuovo caso di sfruttamento delle zone montane al servizio della pianura, mentre con altri accorgimenti, osservano i critici, l'agricoltura potrebbe sopperire alle carenze idriche: sprecando meno acqua se adottasse sistemi tecnologi d'avanguardia molto efficaci e già disponibili, ma anche ripensando le tipologie di colture per meglio adattarle alle condizioni climatiche.

Oggi il fronte del no, che riunisce comitati, Comuni e può contare anche sul sostegno delle due Province di Trento e di Belluno, si è dato appuntamento in piazza 3 novembre a Lamon, dalle 14.30.

Gli organizzatori hanno anticipato un fitto programma, che arriva fino a sera e hanno precisato che l'apertura degli interventi istituzionali (dalle 16) è stata affidata al presidente della Provincia di Belluno (e sindaco di Longarone), Roberto Padrin.

Oltre a numerose associazioni, hanno aderito vari altri esponenti istituzionali: sindaci, consiglieri regionali e anche parlamentari.

Nella prima parte dell'evento, in scena le voci dei comitati bellunesi e trentini, poi i rappresentanti istituzionali, infine il momento di festa e spettacolo.

Oltre a Padrin, aderiscono fra gli altri vari consiglieri regionali la deputata di Avs Luana Zanella, che sul tema ha presentato un'interrogazione alal Camera cui due giorni fa ha risposto il ministro Salvini.

A dare l’avvio agli interventi, moderati da Sara Segantin, saranno gli organizzatori, referenti del Comitato per la difesa del Torrente Vanoi e delle acque dolci: Flavio Taufer, Daniele Gubert, Michele Zortea e Michele Facen, con il sindaco di Lamon Loris Maccagnan e il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin.

Poi, con cinque minuti ognuno, si alterneranno Luigi Casanova di Mountain Wilderness; Renzo Zollet per il Cai Feltre; Silvano Doff Sotta per la Sat di Primiero; Barbara Tavernaro per Slow Food Trentino Alto Adige; Manuela Baldracchi per Italia Nostra Trentino; poi ancora i referenti delle associazioni: “Tina Merlin”, Acqua Bene comune, Comitato bassanese, pescatori di Belluno, Cgil, Consorzio del Fagiolo di Lamon.

Alle 16 il via alle voci istituzionali dei sindaci feltrini e dei partiti di sinistra: Alessandro del Bianco (segretario provinciale Pd), Renzo Masolo (consigliere regionale di Europa Verde), Luana Zanella (deputata Verdi e Sinistra), Andrea Zanoni (consigliere regionale Pd veneto), Annalisa Corrado (eurodeputata Pd), Paolo Perenzin (segretario provinciale di Verdi e Sinistra), Simone Deola (segretario provinciale Progetto Futura), Michele Malfer (Campo Base), Gianfranco Valduga (Campo Base, consiglio provinciale di Trento), Antonio Zanetel (segreteria provinciale Pd trentino).

Per il centrodestra ci sarà Silvia Cestaro, consigliera regionale veneta della Lega.

A seguire, inizieranno gli spettacoli con Sara Tamburello che leggerà “Zu Felice” di Danilo Dolci e poesie sull’acqua. Seguiranno i “4 Elementi” con uno spettacolo di giocoleria per grandi e piccini.

E dalle 18 alle 22 musica dal vivo con Mixteca, Malegria, Fleming Pie e altri gruppi.

Programma interventi

Ore 14.45 Breve saluto del sindaco di Lamon Loris Maccagnan

Ore 14.50 Saluto Comitato per la difesa del Torrente Vanoi e delle Acque Dolci (Flavio Taufer, Daniele Gubert, Michele Zortea, Michele Facen)

Ore 15.05 Saluto di Mountain Wilderness (presidente Luigi Casanova)

Ore 15.10 Saluto del Presidente del CAI Feltre (presidente Zollet Renzo)

Ore 15.15 Saluto presidente della SAT di Primiero (presidente Silvano Doff Sotta)

Ore 15.20 Saluto vicepresidente Associazione culturale Tina Merlin (Irma Visalli)

Ore 15.25 Saluto di Manuela Baldracchi Presidente di Italia Nostra Trentino

Ore 15.30 Saluto di rappresentante Acqua Bene comune (Valter Bonan)

Ore 15.35 Saluto del Comitato Bassanese (Mariagrazia e Claudio Bizzotto)

Ore 15.40 Saluto dell’associazione pescatori di Belluno (segretario Claudio Canova)

Ore 15.45 Saluto associazione pescatori Primiero

Ore 15.50 Saluto di Slow Food (Barbara Tavernaro, membro del direttivo regionale Slow Food Trentino Alto Adige)

Ore 15.55 Saluto del Consorzio del Fagiolo di Lamon (Andrea Reato, produttore di semente)

Ore 16.00 Interventi politici istituzionali: Roberto Padrin, Presidente della Provincia di Belluno

Ore 16.10 Intervento di Silvia Cestaro (consigliere regionale della Lega)

Ore 16.20 Renzo Masolo (consigliere regionale di Europa Verde)

Ore 16.25 Luana Zanella (deputata Verdi e Sinistra)

Ore 16.30 Alessandro Del Bianco (segretario provinciale PD)

Ore 16.35 Annalisa Corrado (Eurodeputata PD)

Ore 16.40 Paolo Perenzin (segretario provinciale di Verdi e Sinistra)

Ore 16.45 Simone Deola (segretario provinciale Progetto Futura)

Ore 16.50 Michele Malfer (Campo Base, Consiglio Provinciale di Trento)

Ore 16.55 Gianfranco Valduga (Campo Base, Consiglio Provinciale di TN)

Ore 17.00 Antonio Zanetel (segreteria provinciale PD)

Dalle 17.10 alle 22 Sara Tamburello, I 4 Elementi, Malegria, Mixteca E Flieming Pie.