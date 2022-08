Maltempo, in Alto Adige sono già arrivati i forti temporali che caratterizzeranno il week-end anche in Trentino

BOLZANO. Violenti temporali si abbattono in queste ore su diverse zone dell'Alto Adige.

Nelle zone colpite i vigili del fuoco stanno effettuando numerosi interventi. In particolare in Val d'Anterselva il rio si è talmente ingrossato da creare uno smottamento, così la Federazione dei vigili del fuoco dell'Alto Adige sul proprio sito facebook.

Anche in Trentino sono attese forti perturbazioni.

Venerdì e sabato sarà ancora molto caldo, spiega Meteotrentino, ma sono attesi anche rovesci e temporali. Questi ultimi, localmente intensi, a causa dei deboli flussi in quota risulteranno stazionari permettendo, su aree ristrette, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e occasionali grandinate.

Domenica affluirà aria più umida ed instabile: le precipitazioni saranno a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco con un netto calo delle temperature massime.

































I temporali causano molti danni in diverse zone della provincia di Bolzano Allagamenti e smottamenti in seguito ai violenti nubifragi di questa sera, venerdì 5 agosto: ecco le immagini dei vigili del fuoco al lavoro

A sua volta, centro nivometeorologico bellunese di Arabba, ai piedi del passo Pordoi, ha emesso una segnalazione speciale per questo week-end. "Nella seconda parte di venerdì 5 - vi si legge - non è escluso qualche locale temporale forte sulle Dolomiti. Dalle ore centrali di sabato 6 fino alla mattinata di domenica 7 maggiore instabilità con precipitazioni, più diffuse in montagna, a prevalente carattere di rovescio e temporale, dapprima sulle zone montane e pedemontane e poi anche sulla pianura, specie dalla serata/notte di sabato. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, qualche grandinata)".

Per domani,. sabato 6, gli esperti del servizio meteo dolomitico indicano al mattino precipitazioni assenti (0%). Dalle ore centrali in poi crescente probabilità fino ad alta per il passaggio di due linee d'instabilità con rovesci e temporali (70-80%) sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi, compreso alcuni settori della pedemontana. Non escluso fenomeni localmente intensi e grandinigeni. Apporti pluviometri molto variabili: 5-20 mm, localmente fino e oltre i 30-40 mm in caso di temporali forti.

Per domenica, si prevede tempo da variabile a instabile, con nuvolosità predominante e limitate chance di schiarite. In questo contesto il rischio di rovesci e di temporali potrà verificarsi in qualsiasi momento del giorno, anche se la probabilità sarà maggiore al pomeriggio. Ambiente termico più fresco ed uggioso a tutte le quote.

"Già qua e là al mattino - sottolinea ancora il bollettino - rischio di qualche rovescio o temporale (40-60%). Dalle ore centrali probabilità maggiore (70-80%). si tratterà di fenomeni intermittenti e l'instabilità sarà meno spiccata rispetto a sabato".

Attenzione e massima cautela, dunque, per chi ha in programma escursioni in montagna.