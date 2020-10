Un lungo e laborioso intervento dei vigili del fuoco ha tratto in salvo una mucca gravida che si era persa sul monte Tomatico, vicino a Feltre (Belluno), durante la "desmontegada".

Dapprima le squadre di terra hanno individuato faticosamente il luogo impervio in cui era andata la mucca, poi hanno tranquillizzato e sorvegliato l'animale in attesa che fosse disponibile l'elicottero per uno spettacolare trasferimento da quota 900.

Dall'inizio alla conclusione dell'operazione sonot rascorse ben venti ore, ma alla fine la mucca, che si chiama Cinzia, ha fatto ritorno nella sua stalla in un'azienda agricola di Tomo, paese che si trova giusto alle pendici del monte teatro della disavventura.

Per consentire l'avvicinamento dell'elicottero è stato necessario anche disboscare una piccola area, poi la mucca Cinzia è stata imbragata, bendata e trasferita in volo direttamente sul carro che l'attenteva in un piazzale sottostante.