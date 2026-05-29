TRENTO. Via libera della Giunta provinciale a un nuovo pacchetto di investimenti da circa 2 milioni di euro destinato a opere di riqualificazione, sicurezza e manutenzione in quattro Comuni trentini. Lo stanziamento, approvato su proposta dell’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli, attinge al Fondo di riserva per gli investimenti programmati e punta a sostenere interventi ritenuti prioritari per il territorio.



«Investire sul territorio significa contribuire al rafforzamento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini», ha spiegato Zanotelli, evidenziando l’impegno della Provincia nel fornire risposte rapide alle richieste provenienti dalle amministrazioni comunali. Le risorse interesseranno i Comuni di Albiano, Borgo d’Anaunia, Livo e Terre d’Adige, con opere che spaziano dalla viabilità alla riqualificazione urbana.



La quota più consistente, pari a 800 mila euro, è destinata ad Albiano per la messa in sicurezza e l’allargamento della strada di accesso alla frazione di Barco di Sotto. A Borgo d’Anaunia arriveranno invece 680 mila euro per il progetto di riqualificazione del rione San Rocco, che comprende anche il rifacimento dell’acquedotto e delle reti tecnologiche. Per il Comune di Livo sono stati stanziati 458.420 euro destinati al recupero dell’area nord di Scanna, con la demolizione di alcuni ruderi e la realizzazione di nuovi spazi pubblici.



Completano il quadro i 153.124 euro assegnati a Terre d’Adige per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della copertura della scuola elementare di Nave San Rocco. Gli interventi approvati dalla Giunta si inseriscono nella strategia provinciale di sostegno agli enti locali e mirano a migliorare infrastrutture, servizi e sicurezza, favorendo al tempo stesso la valorizzazione dei centri abitati e della qualità della vita delle comunità coinvolte.