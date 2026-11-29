DRO. Un grave lutto ha colpito il corpo dei vigili del fuoco volontari di Dro per la scomparsa a 30 anni di Sandra, ricordata dai colleghi con un commovente messaggio pubblicato sui social nella giornata di domenica 29 novembre 2026.

«Questa notte una nuova stella brillerà su di noi. Troppo presto ci hai lasciati Sandra», scrivono i vigili del fuoco di Dro, stringendosi nel dolore per la perdita della compagna di tante avventure.

Una donna ricordata per la sua energia, la vitalità, le numerose passioni e soprattutto per la generosità e la dedizione nell’aiutare il prossimo. Non soltanto una collega, ma anche un’amica e una sorella.

«Lasci un vuoto incolmabile. Proteggici da lassù», concludono i pompieri di Dro nel loro ultimo, affettuoso saluto a Sandra.