LEDRO. Il funerale si svolgerà martedì 24 novembre alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Vigilio a Molina di Ledro. A darle l'ultimo saluto il marito Fiorenzo, i figli Martina, Valentina e Gabriele con Giulia, la mamma Alfonsina e il fratello Osvaldo con Ilaria, Mattia e Mirko, insieme a parenti e amici.

Non ce l'ha fatta Sabrina Boccagni, casalinga di 56 anni di Molina di Ledro che nella tarda mattinata di mercoledì è rimasta coinvolta in un tremendo incidente stradale lungo la statale "240", tra Pieve e Mezzolago.

Ieri sera i figli Martina, Valentina e Gabriele e il marito Fiorenzo Bombardelli si sono stretti attorno a lei nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, accompagnandola nell'ultimo viaggio. Mercoledì, alle 11.30, Sabrina si era appena lasciata Pieve alle spalle ed era diretta verso casa. Lungo il tratto curvilineo che costeggia il lago, poco prima dell'abitato di Mezzolago, ha perso il controllo della sua Fiat "Panda".

L'auto ha invaso la carreggiata opposta, sulla quale stava transitando un autoarticolato; l'uomo al volante, di Belluno, è rimasto illeso ma sotto shock. Per lei, invece, l'impatto è stato molto violento: le sue condizioni sono apparse da subito disperate, tanto da richiedere ai soccorritori l'immediato avvio delle manovre di rianimazione.

Sul posto sono giunti gli operatori della Croce Rossa e dell'elisoccorso di Trentino Emergenza, il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Pieve supportato dai colleghi del Corpo di Concei, la Polizia locale Alto Garda e Ledro per i rilievi e i Carabinieri della stazione di Ledro per gestire la viabilità.

Le forze dell'ordine sono tuttora impegnate nell'insieme di attività tecniche e documentali essenziali alla ricostruzione della dinamica e all'accertamento di eventuali responsabilità. Restano salde le ipotesi avanzate nelle ore precedenti: un malore improvviso che ha colpito la donna e l'asfalto sdrucciolevole, a causa delle condizioni meteorologiche.

Il personale sanitario è riuscito a recuperare il battito della 56enne e, stabilizzati i parametri vitali, ne hanno predisposto il trasferimento al nosocomio di Trento. Raggiunto l'ospedale, ha trascorso diverse ore in sala operatoria, dove è stato tentato il tutto per tutto. Purtroppo, non è stato sufficiente: ieri sera, dopo un giovedì stabile ma estremamente difficile, il cuore di Sabrina si è fermato e ha cominciato a battere all'unisono in quello delle persone che la amavano. Compreso quello dei suoi amati amici a quattro zampe; adorava ritagliarsi del tempo per poter passeggiare con i cani e ammirare nel mentre la bellezza della vallata, sottolineando a chi ne incrociava il cammino quanto fosse magico il territorio ledrense. Da sempre ne apprezzava le mille sfaccettature e, d'altro canto, dedicava anima e corpo alla cura dei fiori del giardino e all'orto di cui andava fiera. Meno di un mese fa ha compiuto 56 anni.

La famiglia, in un ultimo gesto colmo di speranza e gratitudine alla vita che Sabrina ha condiviso con ciascuno di loro, ha acconsentito all'espianto degli organi.

Nei prossimi giorni la comunità di Ledro, che da mercoledì ha avuto costanti pensieri d'affetto e vicinanza per la famiglia Boccagni-Bombardelli e per mamma Alfonsina, si riunirà per dare a Sabrina un ultimo abbraccio. «È una tragedia che ha scosso le coscienze e gli umori dei cittadini di Ledro - fa sapere il sindaco Claudio Oliari - siamo tutti profondamente addolorati. L'amministrazione comunale desidera esprimere sincera vicinanza ai figli, alla mamma, al marito, al fratello e ai parenti».