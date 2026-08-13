LEDRO. Un uomo del 1995 è stato soccorso nel pomeriggio di oggi nel Canyon del Rio Nero, in Val di Ledro, dopo essere scivolato durante la discesa in forra ed essere caduto per alcuni metri. Nell’incidente ha riportato un trauma a un arto superiore.

L’incidente è avvenuto nella parte finale del canyon, in corrispondenza della penultima calata. Dopo la caduta, l’uomo è finito nella pozza d’acqua sottostante. I compagni di escursione hanno dato l’allarme al Numero unico per le emergenze 112 intorno alle 15.30, aiutandolo nel frattempo a uscire dall’acqua e coprendolo con un telo termico.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elicottero e il Soccorso alpino, con la Stazione della Val di Ledro e il Gruppo tecnico forre che si sono portati sul posto via terra. Nonostante la conformazione particolarmente chiusa della forra, l’equipaggio è riuscito a individuare dall’alto il punto dell’incidente.

Il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino è stato verricellato fino all’infortunato e lo ha recuperato a bordo. L’elicottero ha quindi effettuato un campo base poco distante, dove l’équipe sanitaria ha prestato le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel frattempo, i soccorritori arrivati via terra hanno raggiunto il resto del gruppo all’interno della forra e hanno prestato assistenza anche a un’altra persona in difficoltà. Una volta uscita dal canyon, quest’ultima non ha avuto bisogno di cure sanitarie.