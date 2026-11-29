DRO. Un altro straziante lutto ha colpito il Basso Trentino. Da questa mattina, domenica 29 novembre, la comunità dell'Alto Garda e Ledro piange la prematura scomparsa di Sandra Santoni, 30enne di Ceniga, guardia forestale nel Comune di Pinzolo e volontaria del Corpo dei vigili del fuoco di Dro.

Le parole, per quanto possano risultare superflue di fronte alla sofferenza, ci consentono quantomeno di raccontare chi sono state quelle persone strappate all'affetto dei propri cari a causa di una malattia, di un incidente o di un malore fatale. E Sandra, grintosa in ogni cellula del suo corpo, ha saputo concentrare l'amore per un'esistenza vissuta appieno al di là delle prove che il brutto male le ha posto lungo il cammino.

Da sempre impegnata in quel tessuto sociale che l'ha vista prima bambina e poi giovane donna, si prodigava nelle attività di volontariato locale e, con la sua solarità, destinava agli altri le sue conoscenze ed esperienze.

Classe 1996, si era diplomata all'Istituto agrario di San Michele all'Adige, nell'indirizzo Gestione ambiente e territorio, per poi conseguire la laurea triennale in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano all'Università degli Studi di Milano. Aveva ottenuto la qualifica di perito agrario laureato e quella di consulente per i prodotti fitosanitari, intraprendendo quindi la professione di guardia forestale a Pinzolo.

Nei momenti liberi Sandra dava una mano nell'azienda agricola di famiglia, amava le escursioni in montagna (in particolare le vie ferrate) e portava avanti la passione per la musica nella Banda Sociale Dro e Ceniga. Nel 2025 aveva deciso di impegnarsi anche nella vita amministrativa del paese, candidandosi alle elezioni comunali nella lista «Scelta Consapevole», a sostegno dell'attuale sindaca Ginetta Santoni.

Particolarmente commosso il ricordo dei vigili del fuoco volontari di Dro, affidato oggi ai social: «Questa notte una nuova stella brillerà su di noi. Troppo presto ci hai lasciati Sandra».

I colleghi ne ricordano l'energia, la vitalità, le tante passioni, ma soprattutto la generosità e la disponibilità nell'aiutare gli altri. Una compagna di servizio, un'amica, una sorella con cui condividere esperienze e momenti di vita. «Lasci un vuoto incolmabile. Proteggici da lassù», è il saluto dei pompieri di Dro alla giovane volontaria.

«Custodirò con gelosia i nostri momenti insieme – ha scritto l'amica Nicole sui social – la mia fedele compagna quando la strada iniziava a salire, la mia spalla di sclero durante il mio ultimo anno di ciclismo, quella che sapeva sopportarmi e capirmi (…). Eri una di quelle persone genuine, forti, che nonostante il tempo, la distanza e semplicemente la vita, c'erano sempre. Sono grata di averti conosciuta e di aver condiviso con te un pezzo di vita. Fai buon viaggio, Sandrina. Mancherai!».

Commosso anche l'addio della Banda Sociale Dro e Ceniga, dove Sandra suonava il corno. «In questa triste giornata stiamo solo pensando a te e non possiamo far altro che ricordare la tua gioia e la tua passione per il corno e per la Banda», scrivono i musicisti.

Sandra era presentatrice, animatrice dei campeggi musicali e solista, e non mancavano le battute: dal «Cerco di arrivare tardi, perché non amo fare il riscaldamento» al «Maestro, quando rifacciamo i Pirati dei Caraibi?».

La banda ricorda in particolare la sua felicità quando aveva saputo che sarebbe tornato in repertorio «Fanfare, arie e farandole», il suo brano preferito. «Promettiamo di dedicartelo sempre, suonandolo con il tuo stesso amore. Buon viaggio», è il saluto della sua Banda.