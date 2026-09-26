NAGO-TORBOLE. Una giornata di sole, la musica sulla riva del Garda Trentino e il pubblico che canta i grandi successi di Gianni Morandi. Il concerto di oggi, sabato 26 settembre, nella cornice unica offerta dalla Spiaggia delle Foci del Sarca si è trasformato in una festa, con cori e applausi per il cantante alla sua prima esibizione in Trentino.

Lo spettacolo, iniziato nel pomeriggio, era una delle dodici tappe della tournée “C’era un ragazzo Estate 2026”. Il tour celebra i sessant’anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, uno dei brani più conosciuti di Morandi.

Sul palco il cantante è stato accompagnato dalla band diretta dal maestro Luca Colombo. L’entusiasmo della folla ha segnato il pomeriggio a Torbole, dove gli spettatori hanno intonato insieme all’artista le canzoni che hanno attraversato generazioni.

L’evento è stato organizzato da APT Garda Dolomiti e dal Comune di Nago-Torbole, in collaborazione con Fiabamusic e Sideout Eventi. A rendere ancora più singolare l’appuntamento l’omonimia con il sindaco Gianni Morandi, che alla vigilia aveva scherzato: «Gianni Morandi canterà a casa di Gianni Morandi».