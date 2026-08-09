TIARNO DI SOTTO. Paura nella tarda mattinata di domenica 9 agosto per un incendio scoppiato in una baita. Le fiamme hanno distrutto una struttura in legno e rischiato di raggiungere un fienile e il bosco.

L’allarme è stato dato attorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tiarno di Sotto, affiancati dai colleghi di Tiarno di Sopra.

Il rogo è stato rapidamente circoscritto, evitando che si propagasse alla vegetazione. Dopo lo spegnimento sono proseguite le operazioni di bonifica.