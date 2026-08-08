TENNO. Via libera della Giunta provinciale al finanziamento per la bonifica dell’ex discarica di inerti in località Vermione, nel Comune di Tenno. L’intervento, proposto dall’assessore Giulia Zanotelli, avrà un costo complessivo di circa 2,8 milioni di euro, interamente a carico della Provincia attraverso il bilancio dell’Agenzia per la depurazione.

La bonifica, richiesta dal Comune di Tenno, prevede la rimozione dei rifiuti non conformi presenti nell’area. I materiali saranno caratterizzati e classificati e, a seconda della loro natura, trasportati verso impianti autorizzati per lo smaltimento o il trattamento. I rifiuti considerati idonei potranno invece essere ricollocati.

Al termine delle operazioni saranno effettuate anche le verifiche ambientali necessarie per accertare le condizioni dell’area. L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (Appa) ha espresso parere favorevole, indicando alcune prescrizioni che dovranno essere recepite durante la progettazione.

«Con questo provvedimento diamo una risposta concreta a una necessità emersa dal territorio», ha spiegato Giulia Zanotelli, sottolineando come la Provincia sostenga il Comune nella realizzazione di un intervento «complesso e oneroso».

Il cronoprogramma preliminare indica una durata complessiva di 20 mesi, comprendendo progettazione, scelta dell’impresa, esecuzione dei lavori e collaudo.