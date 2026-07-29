LEDRO. Dopo il grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 luglio a Bezzecca, i Carabinieri motociclisti della Stazione di Arco hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie percorse dai centauri. Nel fine settimana è stato organizzato un servizio straordinario sulla SS240 Loppio-Val di Ledro e sulla SS237 del Caffaro, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme del Codice della strada.

L'attività è iniziata alle 8 di sabato 25 luglio ed è proseguita fino alle 17.30. I militari sono partiti da Arco, attraversando la Val di Ledro fino a raggiungere Tione, pattugliando i tratti più frequentati dai motociclisti e predisponendo posti di controllo nei punti ritenuti maggiormente a rischio.

Nel corso dell'operazione sono stati controllati 28 veicoli, di cui 24 motociclette di grossa cilindrata, e identificate 34 persone tra conducenti e passeggeri. Al termine del servizio sono state contestate 15 violazioni al Codice della strada.

La maggior parte delle infrazioni, 12 in tutto, ha riguardato sorpassi effettuati in condizioni di non sicurezza, per un importo complessivo di circa 1.000 euro. Tra gli episodi più significativi quello di un turista italiano che, avendo soltanto 11 punti sulla patente, si è visto ritirare il documento con l'applicazione della sospensione breve di sette giorni, prevista dalle recenti modifiche al Codice della strada per chi dispone di meno di 20 punti e commette specifiche violazioni, come sorpassi pericolosi, eccesso di velocità o mancata precedenza.

Gli altri verbali hanno riguardato una moto priva del DB Killer, il dispositivo silenziatore, sanzionata con 62 euro, un automobilista sorpreso senza cintura di sicurezza, multato con 83 euro, e un conducente che procedeva con una velocità non adeguata alle condizioni della strada, sanzionato con 58 euro. I controlli rientrano nell'attività di prevenzione messa in campo dall'Arma per aumentare la sicurezza lungo le strade più frequentate da motociclisti e turisti durante la stagione estiva.