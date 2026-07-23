TRENTO. Oltre 65 milioni di euro per mettere in sicurezza e ammodernare la rete viaria e ciclabile della Val di Ledro. Il piano di investimenti infrastrutturali è stato illustrato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante un incontro con la Giunta comunale e la cittadinanza.

Il pacchetto di interventi, che conta più di 62 milioni destinati alle opere stradali e circa 3 milioni per le piste ciclabili, vede come opera chiave la variante di Molina di Ledro: un progetto da 52 milioni di euro che prevede una galleria di circa 1,2 chilometri per bypassare il centro abitato lungo la SS 240.

Tra i cantieri previsti figurano anche la messa in sicurezza della Galleria Dom (4,4 milioni complessivi), la riqualificazione di incroci e accessi a Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, interventi a Biacesa e la nuova ciclopedonale tra Mezzolago e Pieve. "È un impegno preso con questa comunità dopo i disagi del 2023. Confermiamo il patto per mettere in sicurezza un'arteria centrale per la valle", ha evidenziato Fugatti.