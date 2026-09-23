CENIGA. Paura questa mattina a Ceniga di Dro, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente tra una moto e un'auto. L'allarme è scattato poco prima delle 8 lungo la Statale 45 bis, nella zona del ristorante Bella Vita.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il giovane era in sella alla moto e stava uscendo da un bivio quando si è verificato lo scontro con una vettura. Nell'impatto il 17enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull'asfalto.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Dro, i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda e il personale sanitario, impegnato nelle prime cure al ragazzo.

Il giovane è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito all'ospedale di Arco per gli accertamenti e le cure necessarie.