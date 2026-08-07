DRO. È Alessandro Paissan, 40 anni, originario di Pietramurata e residente a Pergolese, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio 6 agosto lungo la Gardesana, tra Dro e Pietramurata.

L'incidente è avvenuto attorno alle 18.30. Paissan, in sella alla sua Honda, stava viaggiando in direzione Pietramurata quando, durante un sorpasso, la moto ha toccato l'auto che stava superando. Il quarantenne è caduto sulla carreggiata ed è stato travolto da un furgone che procedeva nella direzione opposta.

Per Alessandro Paissan non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorritori. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Paissan lavorava come dipendente di Autobrennero.



Tutto sull’Adige in edicola