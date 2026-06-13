BOLZANO. Più corse, orari ampliati e un nuovo parcheggio di riferimento. A Riva del Garda riparte Rivetta, il servizio di navetta pensato per alleggerire il traffico urbano e favorire una mobilità più sostenibile, con diverse novità destinate a rendere ancora più semplice l'accesso al centro cittadino e alle spiagge durante la stagione estiva.



La principale novità riguarda l'orario di esercizio. La navetta sarà attiva tutti i giorni dalle 7.40 alle 22 con partenze ogni 15 minuti circa, garantendo collegamenti frequenti tra la Baltera e i principali punti di interesse della città. Cambia anche il punto di sosta per le auto: il parcheggio di riferimento diventa infatti il nuovo MM di Patrimonio del Trentino, accessibile da via Marone.



Il servizio si articola su due linee. La linea C+S collega il parcheggio Rivetta con il centro e la zona delle spiagge attraversando il rione Degasperi, via Modl, via Sant'Alessandro, via Maso Belli, via Padova, viale Rovereto, viale Carducci, viale Damiano Chiesa e viale dei Tigli. La linea C è invece dedicata al collegamento con il centro storico e unisce la Baltera a viale dei Tigli, viale Martiri, viale Dante Alighieri, via Pilati e piazza Catena.



Il servizio resta gratuito per i residenti dei Comuni dell'Alto Garda e Ledro, per chi lavora a Riva del Garda e per i possessori della Crew Card. Per tutti gli altri utenti il costo del parcheggio è di 3 euro al giorno. Tra le novità dell'estate 2026 figura inoltre l'integrazione con Bus & Go, che consentirà di proseguire il viaggio verso le principali località dell'Alto Garda utilizzando il trasporto pubblico. Dal 27 giugno, inoltre, nei fine settimana e nei giorni festivi sarà attivo anche il collegamento dedicato verso Pregasina, ampliando ulteriormente le opportunità di spostamento senza automobile.