RIVA DEL GARDA. Sarà Enzo Bassetti a raccogliere il testimone di Roberto Pellegrini alla guida di Riva del Garda Fierecongressi. Il Consiglio di amministrazione della società lo ha nominato questa mattina nuovo presidente, scegliendo una soluzione nel segno della continuità. Il Cda è stato inoltre integrato con l'ingresso di Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti.

«È per me una grande responsabilità, oltre che un onore, assumere la Presidenza in un momento così delicato – sono le prime parole di Bassetti (a destra nella foto, insieme a Rigatti) –. Roberto Pellegrini ha guidato questa società per molti anni con autorevolezza, visione e tanta energia, raggiungendo traguardi molto significativi. Ci ha lasciato un’eredità che intendo custodire e valorizzare al meglio».

Il nuovo presidente punta ora a proseguire il percorso delineato dal Piano strategico approvato dal Cda all'inizio del mandato. «Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita di Riva del Garda Fierecongressi. Il nostro impegno sarà quello di proseguire il cammino intrapreso, nel rispetto dei valori che ci hanno guidato fin qui, con uno sguardo rivolto al futuro e alle importanti sfide che dovremo affrontare in un mercato in continua evoluzione».

Bassetti, da tempo attivo nella comunità locale, è stato sindaco di Riva del Garda. Attualmente presiede GTS, socio di riferimento di Riva del Garda Fierecongressi, ed è presidente degli albergatori di Confcommercio (UNAT) Alto Garda e Ledro e vicepresidente provinciale. Con la cooptazione di Rigatti nel Cda, infine, l'obiettivo dichiarato è creare una connessione permanente tra le due società di sviluppo locale.