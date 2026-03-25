ALTO GARDA. Come farfalle che si librano nell'aria, il gruppo "Off the Grid" dell'Alto Garda ha rappresentato sul palcoscenico di "Got Talent España" (trasmesso da Telecinco del gruppo Mediaset) il profondo senso di libertà che l'arte sa trasmettere. Un'altra grandissima soddisfazione per le 15 ballerine del giovane team appartenente alla scuola di danza "Full-Out Dance Lab" di Arco: a fine febbraio il gruppo ha ottenuto il secondo posto nella categoria "Junior Division" del World of Dance Ungheria, a Budapest (l'Adige, 20 marzo).



L'emozione al Teatro Nuevo Alcalá di Madrid è stata, però, impareggiabile: sabato sera, quando la puntata con la loro performance è andata in onda sulla tv spagnola, è stato difficile contenere la gioia. «Siamo stati contattati dal programma - spiegano Julia Biondo e Lorenzo Pederzolli, direttori artistici della "Full-Out Dance Lab" - la produzione aveva visto online un video ritraente una delle tante esibizioni del gruppo "Off the Grid". Avendoci contattato loro, abbiamo avuto accesso diretto alle audizioni, saltando le precedenti selezioni. La puntata, riferita all'edizione 2026 e ora in onda, è stata registrata a giugno 2025».



Un sogno ad occhi aperti per Serena Alexandru, Shirley Bettini, Arianna Comandella, Aurora Gheser, Elisa Gheser, Asia Guri, Melissa Ivan, Stefany Lupu, Ilary Marsiglia, Asia Nicolodi, Iside Pooli, Penelope Rizzone, Amelia Stoica, Ginevra Zanelli, Maddalena Zotta.



«Giugno è sempre un mese complicato - commentano Biondo e Pederzolli - abbiamo il saggio di fine anno e alcune ragazze erano impegnate con gli esami di terza media. Ci siamo organizzati al meglio e ce l'abbiamo fatta: abbiamo deciso di cogliere questa occasione per loro, perché può capitare una volta sola nella vita. Così, partenza verso la Spagna con 15 ballerine, tra i 13 e i 18 anni, alcune accompagnate dai genitori».



Giunti la sera prima delle audizioni, alle 9 del mattino erano già al Teatro Alcalá nella capitale spagnola. «Abbiamo trovato un'atmosfera davvero accogliente - aggiungono i due docenti - le ragazze si sono divertite parecchio: hanno girato vari sketch lungo le strade di Madrid e risposto alle interviste del "dietro le quinte". Rispetto alle gare cui siamo abituati, non abbiamo percepito la competizione: si tratta di un programma che premia l'arte in tutte le sue accezioni, non solo la danza, abbiamo conosciuto gli altri concorrenti e le loro discipline. È stato un bellissimo momento di scambio e di condivisione: non è mancata la festa quando, in attesa delle esibizioni, abbiamo ballato tutti insieme».



La performance di "Off the Grid" ha ottenuto 3 "Sì" su 4 dai giudici, valutazione che garantisce l'eventuale semifinale. «In realtà c'è un'ulteriore scrematura - sottolineano Biondo e Pederzolli - la produzione ha scelto i 12 partecipanti per la semifinale: non rientriamo in essi, ma la soddisfazione di avere visto le nostre ragazze calcare quel palco e danzare con l'anima è indescrivibile. Hanno raccontato la ricerca della libertà e l'importanza di non omologarsi ai dettami sociali e sono state premiate».