NAGO-TORBOLE. Ratti che si aggirano sul lungolago, vicino al porto dei pescatori e lungo le strade del centro, con avvistamenti anche in pieno giorno. Cresce la preoccupazione a Nago-Torbole, dove il gruppo consiliare Rinascita e Sviluppo ha depositato un'interrogazione e una mozione urgente per chiedere all'amministrazione comunale interventi contro la proliferazione dei roditori.

Secondo quanto denunciato dai consiglieri, il fenomeno, inizialmente concentrato nelle isole ecologiche, si sarebbe progressivamente esteso alle zone più frequentate. A Torbole le segnalazioni riguardano il lungolago verso il porto dei pescatori, Conca d'Oro, Strada Granda e la traversa verso Strada Piccola. A Nago, invece, vengono riferiti avvistamenti di ratti di grandi dimensioni in via Stazione, anche durante il giorno.

Il gruppo sottolinea i possibili rischi igienico-sanitari, ricordando che i roditori possono trasmettere malattie alle persone e agli animali domestici. Preoccupa anche il danno d'immagine per una località a forte vocazione turistica. I consiglieri riferiscono inoltre di cittadini che avrebbero già segnalato verbalmente il problema ad alcuni assessori, senza ottenere risposte o vedere interventi risolutivi.

Con la mozione, firmata da Giovanni Perugini, Giovanni Di Lucia, Adriano Vivaldi e Donatella Mazzoldi, viene chiesto un piano straordinario di derattizzazione, accompagnato dalla verifica delle cause della proliferazione e da una maggiore pulizia delle isole ecologiche, coinvolgendo la Comunità Alto Garda e Ledro. Sollecitati anche un sistema trasparente per gestire le segnalazioni dei cittadini e una relazione sugli interventi effettuati da presentare in Consiglio comunale entro 30 giorni.