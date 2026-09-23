NAGO-TORBOLE. Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, 23 settembre, nei boschi nei pressi di Malga Casina. Un uomo del 1998, residente ad Ala, è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da una pianta che stava tagliando. L'allarme è scattato intorno alle 18.30, quando uno dei colleghi ha chiamato il Numero unico per le emergenze 112.

La Centrale unica di emergenza ha disposto l'intervento dell'elicottero sanitario e attivato la stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino. Quattro operatori hanno raggiunto la zona via terra a bordo di un mezzo fuoristrada. Preallertata anche la stazione della Vallagarina, con alcuni soccorritori predisposti in piazzola per fornire supporto alle operazioni.

Raggiunta la zona dell'incidente, l'équipe sanitaria è stata verricellata insieme al tecnico di elisoccorso. Il lavoratore è stato sottoposto alle prime cure e stabilizzato direttamente sul posto. Successivamente è stato recuperato con la portantina e caricato a bordo dell'elicottero.

Il ferito è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso. Le operazioni di soccorso nei boschi di Nago-Torbole si sono concluse intorno alle 19.30, con il rientro delle squadre intervenute.